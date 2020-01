Falso allarme bomba nella sede di Repubblica | palazzo evacuato

Roma : Falso allarme bomba nella sede di La Repubblica : Roma: allarme bomba nella sede di La Repubblica, evacuato il palazzo Un allarme bomba è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 gennaio nella sede di Roma del quotidiano La Repubblica: il palazzo è stato evacuato per le verifiche del caso, dopodiché i giornalisti sono stati rientrare nella redazione una volta esclusa la presenza di un ordigno. A dare la notizia era stato lo stesso giornale sui suoi profili social: “Il sito di ...

Mozzarella di Bufala Dop ritirata dal Canada : Falso allarme di batterio Listeria : Tempo di lettura: 2 minutiIl 29 novembre scorso l’associazione a difesa dei consumatori aveva segnalato il ritiro a scopo precauzionale ad opera della Canadian Food Inspection Agency (CFIA), l’agenzia per la sicurezza alimentare canadese, del lotto 319 con data di scadenza 15/12/2019 di Mozzarella di Bufala Campana Dop marchio “Cilento” prodotta in Italia, per possibile contaminazione da batterio ...

Milano : Falso allarme bomba a Cadorna - evacuata stazione metro : Milano, 27 dic. (Adnkronos) - La stazione della metropolitana di Cadorna a Milano è stata evacuata questa mattina per la segnalazione di uno zaino abbandonato sulla banchina. Le persone presenti sono state fatte uscire dalla stazione della metropolitana e la fermata è stata soppressa dalle 7.40 alle

Berlino : Falso allarme al mercatino di Natale per un pacco sospetto. Era lo stesso colpito tre anni fa da Anis Amri : Il mercatino di Natale della Chiesa della Memoria, a Berlino, è stato sgomberato in seguito al ritrovamento di due oggetti sospetti: ma si è trattato di un falso allarme. La polizia, secondo la Bild, ha prima fermato, poi rilasciato due uomini sospettati di essere terroristi islamici: si tratterebbe di due siriani. È lo stesso mercatino di Natale colpito tre anni fa dal tunisino Anis Amri, che uccise 12 persone e ne ferì 48 lanciandosi sulla ...

Torna la paura a Berlino : evacuato il mercato di Natale - ma era un Falso allarme : evacuato il mercato di Natale di Berlino, era lo stesso dove tre anni fa colpì Anis Amri lanciandosi con un tir sulla folla e facendo 12 vittime. Questa volta si è trattato di un falso allarme. paura a Berlino, al mercato di Natale che tre anni fa fu teatro dell’attentato di Anis Amri, che fece 12 morti travolgendo le persone con un tir lanciato a tutta velocità. Nella sera del 21 dicembre è Tornata la paura terrorismo, con le autorità ...

Allerta terrorismo a Berlino - evacuato mercatino : era Falso allarme : Attimi di panico a Berlino, dove nella serata del 21 dicembre è scattata l’Allerta terrorismo a causa di un probabile attentato che stava per essere compiuto ai tradizionali mercatini di Natale della capitale tedesca. Stano a quanto riportato dagli organi di stampa, due oggetti sospetti sarebbero stati ritrovati nei pressi dei suddetti mercatini e della Chiesa della Memoria, mentre nel frattempo la polizia aveva arrestato due presunti ...

Evacuato mercatino di Natale a Nizza : mitomane provoca Falso allarme : Attimi di panico a Nizza, in Francia, dove nella giornata del 21 dicembre un mercatino di Natale è stato Evacuato a seguito di un allarme bomba rivelatosi successivamente infondato. A quanto risulta dalle informazioni trapelate, sembra infatti che un uomo di sia avvicinato agli agenti di polizia li presenti minacciando di far esplodere una bomba tra la folla. L’uomo è stato in seguito arrestato ma solo dopo che era stato mobilitato un ...

Mafia - “c’è Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale” : scatta il blitz. Ma è Falso allarme : Hanno scambiato un paziente ricoverato in ospedale per il super latitante Matteo Messina Denaro. Un falso allarme che questa mattina ha fatto scattare misure speciali nell’ospedale Bonino Pulejo di Messina. Il dubbio sulla reale identità dell’uomo è venuto ad alcuni infermieri che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dicendo che tra i malati c’era il boss di Cosa Nostra. A quel punto magistrati e ...

Mafia : Messina Denaro in ospedale a Messina? Fatto test Dna ma era Falso allarme : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - Momenti di tensione questa mattina all'ospedale Bonino Pulejo di Messina dove per qualche ora si è pensato che tra i pazienti ci fosse anche il boss latitante Matteo Messina Denaro. La Procura ha subito inviato i militari del nuclei speciali per prelevare un campione d