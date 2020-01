Evoluzione meteo Italia: la SVOLTA NEL WEEKEND (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo una lunga stasi anticiclonica caratterizzata da un meteo decisamente piatto e monotono, nel WEEKEND ci sarà una vera e propria SVOLTA. Tutti i modelli hanno inquadrato un sostanziale cambiamento del tempo, soltanto che per essere precisi dobbiamo aspettare ancora un paio di giorni per inquadrare bene la fenomenologia sul nostro territorio, ma la solfa non cambia: l'anticiclone verrà finalmente scalfito da un paio di perturbazioni ben organizzate, le quali potrebbero affondare un colpo duro su buona parte del Mediterraneo centro occidentale. Ne conseguirà che il meteo sarà spesso e volentieri piovoso, opportunità di nevicate anche a bassa quota, ma soprattutto saranno interessati i nostri rilievi, le zone che hanno più bisogno di neve. Prima fase di maltempo, più coinvolto il Nord. Non sarà un ingresso gelido, le temperature subiranno sì un calo ma perché siamo in ... Leggi la notizia su meteogiornale

