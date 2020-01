Eva Henger stupisce tutti: in bikini bella come Cleopatra [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Eva Henger continua a farci sognare con gli scatti bollenti della sua vacanza in Egitto. Dopo Katy Perry e Orlando, anche lei ci delizia con la bellissima terra dei faraoni. Ovviamente Eva ha un modo perfetto per farlo, mostrando il suo corpo stupendo in bikini! I followers apprezzano e ne chiedono sempre di più, essendo ormai dipendenti dal bel corpo della showgirl. Eva Henger come la nuova Cleopatra La tomba di Cleopatra è ancora nascosta ai nostri occhi ma certo non sarà mai stata bella quando Eva in questa FOTO. La bellissima showgirl posa davanti ad un paesaggio paradisiaco, fatto di cielo, terra e mare. E che mare… il colore cristallino delle acque riflette perfettamente quello del cielo. Eva Henger indossa solo un pareo multicolore per coprire le sue parti intime, mentre posa senza pudore mostrano il suo corpo dalla bellezza scultorea. Il top invece è nero, ... Leggi la notizia su velvetgossip

