Europei pallanuoto, nuovo passo falso per il Setterosa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Europei pallanuoto femminile, Olanda-Italia 10-4: secondo passo falso per il Setterosa che ora non può più permettersi errori. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto femminile, Olanda-Italia 10-4. Secondo passo falso per il Setterosa che contro le campionesse continentali in carica ha pagato un po’ di stanchezza dopo il virus intestinale che ha colpito le ragazze nei giorni scorsi. Nulla è perduto, però, visto che il terzo posto è ancora raggiungibile. Serve vincere le prossime due partite per cercare di restare in corsa. La migliore delle azzurre è stata Roberta Bianconi con una tripletta mentre la top scorer Megens con 5. Rammaricato Paolo Zizza che si è soffermato sugli errori della sua squadra: “Creiamo ma finalizziamo poco. 2/11 in superiorità numerica è un dato che ci deve fare riflettere. Dobbiamo correggere gli errori per le prossime partite. Peccato ... Leggi la notizia su newsmondo

