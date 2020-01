European Green Deal, WWF: “Il Parlamento europeo a larga maggioranza e con voto trasversale sostiene un Green Deal europeo più ambizioso” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Con la risoluzione approvata oggi a Strasburgo gli europarlamentari chiedono alla Commissione Europea di essere più ambiziosa e di presentare con urgenza una serie di proposte concrete che potrebbero portare ad un genuino cambiamento di fondo- dichiara Ester Asin, direttore dell’Ufficio Politico europeo (EPO) del WWF-. Acquisito il sostegno del Parlamento europeo, ora la palla passa agli Stati Membri che devono dare seguito ad iniziative inequivocabilmente ambiziose. Solo così questo momento straordinario può diventare realtà”. In particolare, il WWF accoglie con favore i riferimenti del Parlamento europeo ad ambiziose misure legali esecutive e ad obbiettivi vincolanti per la protezione e il ripristino dei sistemi naturali che faranno parte della Strategia sulla Biodiversità al 2030 di prossima definizione, nella quale saranno esplicitati i target vincolanti per allargare la rete ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

