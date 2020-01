Eurolega femminile 2020, Ekaterinburg-Venezia 97-44: lagunari spazzate via in Russia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’Umana Reyer Venezia viene letteralmente distrutta nella decima partita della fase a gironi di Eurolega femminile 2019-2020 sul campo delle russe dell’Ekaterinburg. Risultato finale un umiliante 97-44. Il match vero e proprio dura appena cinque minuti, dopodiché le padrone di casa scappano via spinte da un attacco irresistibile e da una difesa che non lascia un attimo di tregua alle venete. La Reyer viene messa all’angolo già nel primo periodo, quando, sul 14-7, l’Ekaterinburg piazza un parziale di 15-0 che le permette di chiudere i 10 minuti iniziali sopra di 22. Nei primi sette minuti del secondo periodo, inoltre, Venezia fa appena un canestro, mentre le russe segnano 19 punti e volano a +39, archiviando, di fatto, la pratica. Nella terza frazione le padrone di casa, spinte soprattutto da una straordinaria Brittney Griner, non si fermano e continuano ad ... Leggi la notizia su oasport

DiabloRoma : Impresa immensa di Schio in Eurolega femminile: 70-53 sulla Dinamo Kursk. Per rendere l'idea, Kursk negli ultimi t… -