Esplosione vulcano Taal | Save the Children | 20mila bambini evacuati nelle Filippine

Prosegue la fase di attività del vulcano Taal nelle Filippine: si stima che siano stati evacuati oltre 20mila bambini che vivono nella zona a rischio. Save the Children esprime la propria "profonda preoccupazione per questi bambini che sono stati costretti a lasciare le loro case, ad abbandonare la scuola e a vivere in centri di evacuazione angusti e non idonei, affrontando fame e malattie", spiega in una nota. "Il nostro staff ha appena visitato un'arena che ora funziona anche come centro di evacuazione ed è stato straziante. Più di 900 persone dormono sul pavimento freddo e duro senza tappetini. A causa dell'evacuazione improvvisa, le persone non sono state in grado di portare con sé coperte, beni essenziali per l'igiene, zanzariere e articoli per bambini come i pannolini", ha commentato Jerome Balinton, responsabile umanitario nelle

