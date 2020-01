Eros Ramazzotti parla della rottura con Marica, lei reagisce su Instagram (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Questo articolo Eros Ramazzotti parla della rottura con Marica, lei reagisce su Instagram è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eros Ramazzotti sta reagendo dopo la rottura con Marica Pellegrinelli e per la prima volta ha parlato della fine della loro relazione, ecco la reazione di lei sui social. Marica Pellegrinelli dopo la fine della sua relazione con il famoso cantante si è unita a Charley Vezza, i due sembrano molto affiatati. Eros dal canto … Leggi la notizia su youmovies

