Epic Game Store, un gioco gratis ogni settimana per tutto l’anno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Epic Games Store è entrato in scena nel 2019, accaparrandosi quanti più giochi esclusivi possibile dalla piattaforma Steam di Valve. L’azienda dietro Fortnite ha anche regalato diversi giochi gratuiti a chiunque abbia scaricato il suo client e oggi ha annunciato che la promozione continuerà per tutto il 2020. “Nuovo decennio significa nuovi giochi e siamo di fronte a un grande inizio con tonnellate di titoli incredibili che arriveranno in esclusiva su Epic Games Store nel corso del 2020“, ha scritto Epic in un comunicato stampa. “Per dare il via, stiamo estendendo il nostro programma settimanale di giochi gratuiti per tutto il 2020. ogni singola settimana, tornate a riscuotere il vostro gioco e una volta riscosso, sarà vostro per sempre“. Gli oltre 70 titoli gratuiti dell’anno scorso includevano giochi più vecchi come FTL: Faster Than Light, Celeste, ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

