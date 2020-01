Emilia Romagna, Sgarbi: “Vincerà il centrodestra di dieci punti” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Vittorio Sgarbi dopo l’incontro con i candidati del centrodestra di Forza Italia: “Non c’è bisogno dei sondaggi, che lasciano il tempo che trovano. Il centrodestra vincerà ampiamente, di dieci punti percentuali” Il centrodestra può sognare anche l’Emilia Romagna, parola di Vittorio Sgarbi. Secondo il critico d’arte – che ha incontrato i candidati di Forza Italia … L'articolo Emilia Romagna, Sgarbi: “Vincerà il centrodestra di dieci punti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

