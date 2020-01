Emergenza smog, il ministro Costa: “E’ una competenza delle regioni, ma c’è il ruolo del Ministero” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “La competenza a intervenire è delle regioni cionondimeno c’è un ruolo del ministero dell’Ambiente”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in aula alla Camera in risposta ad una interrogazione sulle iniziative volte a prevenire e ridurre l’inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle città dell’Emilia-Romagna. “Ci sono tantissimi morti: 80-90mila è un numero agghiacciante. Ora come sapete siamo sottoposti a due misure d’infrazione europea che pesano sulle tasche degli italiani e ci dimostrano che il cammino da fare è significativo – osserva Costa – Rammentiamo che la competenza a intervenire è delle regioni, parliamo dell’Emilia Romagna, ma delle regioni in generale cionondimeno, ovviamente, c’è un ruolo del ministero dell’Ambiente”. “Il 4 giugno del 2019, dopo una ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

