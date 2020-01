Emergenza smog a Milano, da oggi divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 4 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Partono da oggi, mercoledì 15 gennaio, i nuovi divieti di circolazione a Milano per contrastare l'Emergenza smog. Dalle 8.30 alle 18.30 stop a tutti i veicoli privati a diesel Euro 4 (e classi inferiori) e ai veicoli merci alimentati a diesel di classe Euro 3. divieto di circolazione dalle 8.30 alle 12.30 anche per i veicoli commerciali diesel Euro 4. Per abbattere le polveri sottili si confida nel meteo, ma la pioggia è attesa solo nel weekend. Leggi la notizia su fanpage

