"Emanuele Filiberto non può passare la corona alla figlia": è guerra tra monarchici (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Donne regine? Non in casa Savoia: è quanto ha stabilito la Consulta dei Senatori del Regno, ricordando in un comunicato che “solo nell’esercizio effettivo dei loro poteri e nell’ambito di una nuova Costituzione la corona e le legittime Rappresentanze degli italiani potrebbero procedere a eventuali modifiche dello Statuto”. Emanuele Filiberto dovrà, dunque, dire addio al suo sogno: quello di superare la legge salica e permettere a sua figlia Vittoria, di 16 anni, di diventare un giorno regina. I Senatori del Regno hanno ricordato che il principio, contenuto nello Statuto Albertino del 1848, era stato confermato nel 1960 da Umberto II nel suo esilio di Cascais, in Portogallo: “Tale legge (la Legge salica ndr) io, 44esimo capo famiglia, non intendo e non ho diritto di mutare”. Quindi, “per la Consulta dei Senatori del Regno la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

s_tamburini : Avremo un mondo onesto solo quando non ci saranno più corone, re, regine, cortigiana e fancazzisti per diritto di n… - MarioDiGiusepp3 : Casate reali in subbuglio: dopo #harryandmegan anche il principe Emanuele Filiberto dichiara di volersi cercare un lavoro! - alessand_mella : RT @rep_torino: Guerra tra i monarchici: 'Emanuele Filiberto non può passare la corona a sua figlia Vittoria' [aggiornamento delle 16:01] h… -