Emanuela Orlandi, il fratello annuncia: “Ora basta, un altro anno senza risposte” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, continua a cercare risposte sulla scomparsa della ragazza: l’annuncio dell’uomo sul sit-in La verità ancora non esce a galla. Pietro Orlandi annuncia un sit- in in onore di sua sorella Emanuela, scomparsa più di trent’anni fa senza saperne il motivo: “Un altro anno senza risposte. Non accetteremo mai passivamente questa … L'articolo Emanuela Orlandi, il fratello annuncia: “Ora basta, un altro anno senza risposte” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

serenblu64 : RT @chilhavistorai3: 'Emanuela, un altro anno senza risposte”: Pietro Orlandi annuncia un sit- in. “Non accetteremo mai passivamente questa… - GiampaoloF : @GiulioSiamoNoi @liberainfo @PaolaDeffendi Emanuela Orlandi, Mirella Gregori, Mirella Silocchi, Cristina Mazzotti,… - borgosperlonga : @chilhavistorai3 ieri è stato il compleanno di Emanuela Orlandi e Sabato ci sarà il sit in …. una piccola finestra… -