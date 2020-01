Emanuela Folliero bollente: il seno fa impazzire e i commenti… [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un pomeriggio nostalgico per Emanuela Folliero, che ieri ha pubblicato uno scatto di intensa sensualità. I suoi follower sono impazziti per il suo seno, “una bomba!” e non si sono limitati nei commenti e nei complimenti. Esageratamente sexy Emanuela è stata per tanti anni il volto ufficiale di Rete 4, conduttrice, attrice ed ex annunciatrice televisiva italiana, adesso è sempre meno sotto i riflettori. Non perde, però, occasione di ricordare ai suoi fan i bei tempi in cui posava con scollature da togliere il fiato, pizzo e seno in bella vista. Le labbra leggermente aperte e lo sguardo sensuale, le FOTO sensuali di una volta in cui bastava un dettaglio per mandare in tilt l’immaginazione di ogni uomo. La Folliero è sempre apprezzatissima: “Sei regina indiscussa di bellezza”, “Tutta sensualità, lasci senza parole“, “Una dea, ... Leggi la notizia su velvetgossip

FetishItaliano : Emanuela Folliero non invecchia MAI @elafolliero #emanuelafolliero #fetish #feet #piedi #italy #barefeet #heels… - maxob005 : RT @RaiDue: È più bella di @elafolliero, è più simpatica di #EmanuelaFolliero, è più sexy di Emanuela Folliero ?? #CTCF #Rai2 @chetempochefa… - turranza : Probabilmente dovrei avere altri pensieri ma in questo momento ho in testa solo le tette di Emanuela Folliero. -