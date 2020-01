Elisa De Panicis a rischio squalifica | Anticipazioni Grande Fratello Vip (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prima la qualifica di Salvo Veneziano per aver commentato in modo troppo violento la giovane influencer Elisa De Panicis e ora, la stessa concorrente, è a rischio squalifica. Cosa avrà mai fatto Elisa De Panicis per rischiare di uscire dalla casa? Ecco le Anticipazioni del Grande Fratello Vip. La concorrente Elisa De Panicis, oggetto dei … L'articolo Elisa De Panicis a rischio squalifica Anticipazioni Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - bellu_witte : RT @trash_italiano: #GFVIP, è scontro tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis - zazoomnews : GF Vip 4 la strategia di Andrea Denver con Elisa De Panicis: consigli da Ignazio Moser ma l’influencer svela tutto… -