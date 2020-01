Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma: “Ladra, fai schifo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ esplosa una lite furibonda tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo: l’ex manager di Pamela Prati ha accusato l’ex amica di essere andata a letto con il suo fidanzato e di averle rubato la biancheria intima. Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma Volano scintille tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: l’ex manager di Pamela Prati si è lanciata in una violenta invettiva contro l’ex protagonista di Temptation Island, la quale sarebbe andata a letto con il suo ex fidanzato, Daniele. “Sono rimasta malissimo, perché lei era una persona che viveva a casa con me e comunque mi è stata vicina in tutto il periodo brutto della mia vita e per me questa è stata una grande pugnalata”, ha annunciato la Michelazzo, confessando tra le altre cose che Selvaggia Roma le avrebbe persino rubato la biancheria intima. Dal canto suo l’ex fidanzata di ... Leggi la notizia su notizie

