Eliana Michelazzo accusa Selvaggia Roma: "Sei andata a letto con il mio fidanzato" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luana Rosato Eliana Michelazzo interrompe l'amicizia con Selvaggia Roma dichiarando di aver scoperto che lei e l'ex fidanzato, Daniele Bartolomeo, sono stati insieme Un tempo si sono professate grandi amiche ma, ad oggi, i rapporti tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma si sono interrotti in maniera drastica a causa di un doppio tradimento di cui la ex manager di Pamela Prati ha voluto parlare tramite social. Proprio durante il “caso Prati”, Selvaggia Roma si è sentita in dovere di difendere la Michelazzo dalle accuse nei suoi confronti ed è stato proprio in quel periodo che le sue si sono scoperte legate da una profonda amicizia e non solo da rapporti professionali, tanto da decidere di andare a vivere insieme non appena su "Mark Caltagirone e company" cadde il silenzio. La loro, quindi, sembra essere stata un’amicizia molto forte, sgretolatasi in seguito ad un retroscena ... Leggi la notizia su ilgiornale

