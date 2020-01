Eliana Michelazzo: accusa choc verso la sua (ormai ex) amica Selvaggia Roma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Eliana Michelazzo è di nuovo al centro del gossip per via dell’ennesima rivelazione choc. L’ex agente di Pamela Prati, dopo lo scandalo di Mark Caltagirone & Family e le inchieste condotte dalla d’Urso, approdate e rimbalzate ovunque, oggi lancia un’ulteriore bomba. Questa volta la Michelazzo si è scagliata contro una delle poche persone che le erano rimaste accanto dopo il caos mediatico avvenuto in primavera: stiamo parlando di Selvaggia Roma, ex fidanzata di lenticchio, all’anagrafe Francesco Chiofalo con cui aveva partecipato a Temptation Island. Eliana Michelazzo nelle sue Instagram Stories fa sapere che la sua amica, appunto Selvaggia, si sarebbe frequentata con il suo ex fidanzato Daniele Bartolomeo. Ecco le sue dichiarazioni: Purtroppo non mi va di parlare delle mie cose private ma sono obbligata a farlo. Ieri sera ho ricevuto una ... Leggi la notizia su trendit

