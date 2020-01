Elezioni suppletive Napoli | salta l’accordo | centro sinistra e M5S vanno divisi

Le Elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Roma 1 saranno l’1 marzo : Le elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio uninominale n.1 della XV Circoscrizione Lazio 1, cioè Roma, si terranno il prossimo primo marzo. Lo ha fatto sapere in un comunicato il Consiglio dei ministri, dicendo che il governo

Elezioni suppletive Napoli - il M5S apre le candidature : Il 23 febbraio 2020 si vota a Napoli per le Elezioni politiche Suppletive: si assegnerà il seggio al Senato che era stato di Franco Ortolani, il geologo eletto con il Movimento Cinque Stelle scomparso pochi mesi fa a causa di una brutta malattia. Alle urne, il 70% dei napoletani aventi diritto di voto al Senato. Suppletive anche nel Lazio e in Umbria.

Elezioni suppletive Napoli - Venanzoni (Pd) : 'Stop delusioni - candidiamo chi è sul territorio' : Diego Venanzoni (Partito Democratico) uno dei consiglieri comunali più esposto negli attacchi contro la maggioranza guidata da Luigi de Magistris, entra nel dibattito sui candidati del centrosinistra per le Elezioni Suppletive al Senato: "Il Pd deve dimostrare di aver cambiato pelle, serve un candidato del territorio altrimenti si aprono nuove spaccature".

Elezioni suppletive - a Napoli prove di alleanza Pd-M5S-DemA : prove di dialogo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e DemA per trovare un candidato comune alle Elezioni suppletive del Senato del 23 febbraio prossimo. Tra i nomi sul campo anche quelli di Domenico Ciruzzi e di Nino Daniele, ma il mister X potrebbe spuntare dal mondo di mezzo tra Pd e arancioni. Il centro destra schiera Salvatore Guanci, mentre per il Movimento 5 Stelle sarà Di Maio a scegliere se accettare l'alleanza oppure ...

**Senato : Cdm - 23 febbraio Elezioni suppletive per sostituire Ortolani** : Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha individuato nel prossimo 23 febbraio la data per lo svolgimento delle elezioni suppletive per il collegio uninominale Campania 7 del Senato della Repubbl

Elezioni suppletive Napoli - De Magistris corteggiato a sinistra. Guerra Lega - FdI e Forza italia : L'ipotesi di avere il primo cittadino a Palazzo Madama piace agli ambienti della sinistra, ma l'ex pm smentisce la sua discesa in campo. Nel centrodestra è Guerra aperta per accaparrarsi il candidato, l'anno scorso assegnato a Forza italia, che però ora ha espresso Caldoro per la presidenza della Regione. Giochi aperti nel M5S: dove avanza il nome di Matteo Brambilla.