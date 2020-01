Elezioni in Emilia Romagna, il sondaggio social di Borgonzoni è un boomerang: Bonaccini stravince (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Basta Pd! In Emilia-Romagna il 26 gennaio chi scegli?». A lanciare il sondaggio social è la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni, che ha invitato il pubblico di Facebook a scegliere tra due coppie: quella del «passato» – formata dal governatore uscente Stefano Bonaccini insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti – e quella del «futuro» – formata da Borgonzoni al fianco del leader della Lega Matteo Salvini. Gli utenti possono (poiché il sondaggio è ancora attivo, ndr) rispondere con l’emoji dalla “faccia arrabbiata” per esprimere la loro preferenza per il candidato dem Stefano Bonaccini, oppure cliccare “like” per un nuovo futuro leghista nella storica roccaforte rossa. Ma come già accaduto in altre occasioni ad altri esponenti politici che si sono avventurati in simili sondaggi social, le cose per la ... Leggi la notizia su open.online

