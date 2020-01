Elezioni Emilia-Romagna, Gualtieri contro Salvini: “Sembra una badante” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Elezioni Emilia-Romagna, Gualtieri contro Salvini: “Sembra una badante” Si accendo lo scontro politico in vista delle Elezioni in Emilia-Romagna: nella mattinata di mercoledì 15 gennaio, infatti, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si è scagliato con parole durissime contro il leader della Lega Matteo Salvini. Le parole di Gualtieri sono arrivate nel corso di una manifestazione elettorale nel bolognese a favore di Stefano Bonaccini (qui il suo profilo), governatore uscente e candidato del Pd. Elezioni Emilia-Romagna 2020: la guida al voto Il ministro ha risposto al leader del Carroccio, che aveva accusato il governo Conte bis di aver effettuato dei tagli sui fondi destinati ai Comuni italiani. “Salvini dice cose false – ha affermato Gualtieri – come quella di oggi sui tagli ai Comuni. Non è candidato alla regione Emilia, ma qui sembra ... Leggi la notizia su tpi

CarloCalenda : 1-L'#EmiliaRomagna è una regione amministrata bene, lo dicono i numeri. 2-@sbonaccini è nettamente più preparato de… - VoltItalia : Mancano pochi giorni alla chiusura della campagna per Volt Emilia-Romagna e abbiamo bisogno del tuo aiuto! Questa… - La7tv : #dimartedi Il leader delle Sardine, Mattia Santori, a DiMartedì: Noi siamo PD? Assolutamente no. Al nostro interno… -