Elettra Lamborghini a Sanremo: il commento di Simona Ventura (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Elettra Lamborghini sarà una delle prossime concorrenti del Festival di Sanremo di Amadeus con il brano Musica (E Il Resto Scompare) e Simona Ventura, contattata dal settimanale Chi, ha svelato cosa pensa della sua partecipazione alla kermesse canora: “La Lamborghini? Potrebbe essere mia figlia ed è intelligente a fare Sanremo dopo The Voice Of Italy, perché salire su quel palco è come prendere una laurea nello spettacolo”. La stima fra Simona Ventura ed Elettra Lamborghini sembrerebbe essere reciproca, dato che durante la conferenza stampa dell’ultima stagione di The Voice Of Italy, Elettra dichiarò ai microfoni: “Simona Ventura? Le sono grata per questa occasione, anche io sono una delle poche donne a cui piace vedere il successo delle altre persone, soprattutto se donne. Simona la sento non come la mia mamma, ma come una mamma amica”. Di parere diverso è ... Leggi la notizia su bitchyf

