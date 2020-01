Eleonora Daniele in dolce attesa, prima foto con il pancione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ in attesa della sua prima figlia e, dopo l’annuncio in diretta tv, Eleonora Daniele non nasconde più il pancione. Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 15 gennaio, mostra le prime foto della conduttrice con le forme della gravidanza in bella mostra. “Si chiamerà Carlotta”, ha annunciato la showgirl che si è sposata lo scorso settembre con l’imprenditore Giulio Tassoni. Leggi la notizia su attualitavip.myblog

marcoassante199 : RT @bubinoblog: Record per la prima di parte di #storieitaliane con Eleonora Daniele che ottiene 1.133.000 21,07%, superando il competitor… - zazoomnews : Su Chi il pancione di Eleonora Daniele: la piccola Carlotta nascerà a giugno - #pancione #Eleonora #Daniele:… - bubinoblog : Record per la prima di parte di #storieitaliane con Eleonora Daniele che ottiene 1.133.000 21,07%, superando il com… -