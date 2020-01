Egidio e Paris compiono 100 anni. Italia in festa per i nonni (gemelli) d’Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) gemelli centenari. È la storia di Paris ed Egidio Cellini, nati il 15 gennaio del 1920, che oggi compiono la bellezza di 100 anni. I figli non potevano certo rimanere indifferenti a questo evento che reputano “più unico che raro” e per celebrarlo hanno organizzato due feste. Un’occasione per riunire le famiglie e per festeggiare i nonni d’Italia che hanno raggiunto questo bellissimo traguardo. Due feste, dicevamo, la prima, più intima, in un ristorante di Frascati, l’altra, invece, in uno spazio già sold out affittato a Palestrina, sempre vicino Roma, dove a spegnere le candeline insieme ai due centenari eterozigoti ci saranno ben 140 persone. A tavola, come spiegano il figlio Sandro e la nipote Natascia, verranno serviti alcuni dei piatti preferiti dai due nonni.



