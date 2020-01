Economia, colpo Leonardo: 32 elicotteri alla Marina militare Usa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Leonardo si aggiudica la fornitura di trentadue elicotteri alla Marina militare degli Stati Uniti. La società si aggiudica la gara di appalto. ‘colpo’ di Leonardo che apre il 2020 con un grande affare: la società si è aggiudicata la fornitura di trentadue elicotteri per la Marina militare americana. Si tratta di un’operazione dal valore stimato di oltre centosettanta milioni di dollari. “Con una presenza quasi quarantennale a Philadelphia, siamo orgogliosi di esser stati scelti dalla U.S. Navy come suo nuovo partner in questo programma“, ha dichiarato Alessandro Profumo, Ad di Leonardo. Leonardo vince la fornitura di 32 elicotteri alla Marina militare statunitense Leonardo fornirà alla Marina militare statunitense trentadue TH-73A. Gli accordi contrattuali prevedono inoltre la fornitura di un pacchetto di parti di ricambio, equipaggiamento e ... Leggi la notizia su newsmondo

M5S_Europa : RT @rosadamato634: L’Europa finalmente batte un colpo. Il Fondo di transizione giusta per l’economia verde investe miliardi di euro per rid… - Stefano47510568 : RT @rosadamato634: L’Europa finalmente batte un colpo. Il Fondo di transizione giusta per l’economia verde investe miliardi di euro per rid… - PaolaTacconi : RT @rosadamato634: L’Europa finalmente batte un colpo. Il Fondo di transizione giusta per l’economia verde investe miliardi di euro per rid… -