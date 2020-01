Ecco che succede a risparmiare sui creativi, episodio 9359° (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ un giorno qualunque, Internet. La folla si sveglia e va a caccia di capipopolo che possano indicare il bersaglio da linciare, così da salvare il mondo dalle ingiustizie e dimenticare per qualche istante la propria vita di merda. Ormai sappiamo che i bersagli ideali devono appartenere al protocollo F.O.R.S.E (Fascismo, Omofobia, Razzismo, Sessismo, Estremismo) perché permettono un giudizio istantaneo e consentono d’indignarsi senza pensarci troppo. Quella di oggi, una S bella grossa, viene dall’assessorato alla sanità della regione Sicilia, che su Facebook posta quest’immagine. Una domanda da non fare mai alle mie amiche E’ una manna dal cielo soprattutto per noi giornalisti, che qualcosa dobbiamo pur scrivere quando la cronaca nera non regala soddisfazioni. Grazie a Dio la stragrande maggioranza della popolazione non ha ancora capito che ... Leggi la notizia su termometropolitico

