EasyJet riapre la rotta verso Sharm El Sheik dall’Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) EasyJet riapre la rotta verso Sharm El Sheik EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, inaugura il 2020 annunciando la riapertura dei collegamenti tra l’Italia e Sharm El Sheik, in Egitto, a partire dalla prossima primavera e in tempo per il ponte pasquale. La rotta sarà operata da Milano Malpensa e dall’aeroporto Marco Polo di Venezia e sarà in vendita a partire dal 15 gennaio sul sito www.EasyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS. Sharm El Sheikh è una delle località di villeggiatura che si è sviluppata più rapidamente in Egitto. Circondata da montagne rocciose, uno splendido mare blu dai profondi fondali e un paesaggio desertico mozzafiato, questo luogo è diventato popolare tra i viaggiatori di tutto il mondo. Da sempre una delle mete preferite per i viaggiatori italiani che, in sole 4 ore di volo e a prezzi convenienti, avranno l’opportunità di esplorare le bellezze del Mar ... Leggi la notizia su tpi

