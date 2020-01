“È una pornostar, la dà a tutti”: Elisa De Panicis ancora vittima di sessismo al GFVip (stavolta da una donna) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Elisa De Panicis È scoppiata una nuova lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip, questa volta tra Antonella Elia e Elisa De Panicis (protagonista delle frasi sessiste e volgari pronunciate dal concorrente squalificato Salvo Veneziano). “Lei è una pornostar. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine – ha detto Antonella Elia riferendosi a Elisa De Panicis -. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”. Il concorrente Michele Cuccuzza ha chiesto alla showgirl 56enne di definire tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip con una parola e la Elia ha scelto proprio di iniziare dalla De Panicis definendola appunto ... Leggi la notizia su tpi

