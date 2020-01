“È una pornostar”. Grande Fratello Vip, Antonella Elia non si trattiene e affonda la concorrente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, ci sono tensioni. E scattano le liti. Sono passati pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip ma già ne sono successe davvero tante. Ci sono state polemiche, frasi sessiste, eliminazioni, discussioni. Di tutto. Ma gli occhi del pubblico sono tutti per Antonella Elia che, con la sua esuberanza e con il suo modo di fare un po’ svampito, è molto amata. Anche perché è una di quelle che dice le cose come stanno senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Nelle ultime ore Antonella Elia, la ex valletta di Mike Bongiorno ed ex ragazza di Non è la Rai, ha attaccato Elisa De Panicis, cioè la vip che è costata a Salvo Veneziano l’eliminazione. Veneziano è stato espulso dal GF Vip per le sue frasi irrispettose nei confronti proprio della De Panicis… E Antonella Elia ci ha messo il carico. Cosa ha fatto? Ha etichettato la ragazza in modo non ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (“È una pornostar”. Grande Fratello Vip, Antonella Elia non si trattiene e affonda la concorrente) Playhitmusic -… - HeyThreshold : @TheBlondeIsa @Stayhappy___ Antonella è una bachettona fuori dal tempo e si sa. Elisa poteva fare di meglio e prend… - c53anna : RT @EmanueleGarbero: Antonella Elia: Abbiamo una Pornostar...Elisa! Cucuzza: Ma nooo! Antonella Elia: Ma come no? Cucuzza: Non è una sta… -