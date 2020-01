È TUTTO PRONTO PER L’ APERTURA DEL GRANDE MUSEO ARCHEOLOGICO IN EGITTO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Quest’anno si apre all’ insegna di un GRANDE risvolto culturale, atteso da ormai diversi anni. Si tratta del il Grand Egyptian Museum (Gem) situato vicino alle Piramidi di Giza, il più GRANDE MUSEO ARCHEOLOGICO del mondo, un progetto tanto atteso che dovrebbe mostrarsi al GRANDE pubblico questa primavera. Il progetto, è stato compiuto da importanti architetti di Dublino che metteranno a disposizione del pubblico interessanti frammenti, un’ esclusiva per tanti appassionati. D’importante prestigio sarà il tesoro del faraone Tutankhamon. Ci saranno, inoltre, diverse statue rappresentative di alcuni re, alcuni dei quali verranno situati direttamente nella hall. Per il visitatore sarà una vera e propria proiezione verso il loro mondo e le loro tradizioni, dando così largo spazio all’ immaginazione e la curiosità della scoperta. Interessante e particolare sono le ... Leggi la notizia su youreduaction

