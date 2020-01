È morto suicida Stan Kirsch, l’attore di Highlander e Friends: si è impiccato nella sua casa di Los Angeles (Di mercoledì 15 gennaio 2020) morto suicida Stan Kirsch, attore di Friends e Highlander: si è impiccato I fan di serie tv culto come Friends e Highlander sono in lutto: è morto suicida l’attore statunitense Stan Kirsch, che ha recitato in entrambi i telefilm negli anni Novanta e che – secondo le prime indagini della polizia – si è impiccato nella sua casa di Los Angeles. Stan Kirsch aveva 51 anni ed era diventato noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Richie Ryan nel telefilm “Highlander”, andato in onda tra il 1992 e il 1998, accanto al protagonista Adrian Paul (Duncan MacLeod). Stando alle dichiarazioni degli investigatori, sarebbe stata la moglie di Kirsch, Kristyn Green, a trovare il cadavere del marito in casa sabato 11 gennaio 2020. La polizia di Los Angeles adesso è al lavoro per cercare di ricostruire gli ultimi momenti vissuti dall’attore, alla ricerca ... Leggi la notizia su tpi

