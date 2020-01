È morto Rocky Johnson, pugile e wrestler leggendario e papà di The Rock (Di giovedì 16 gennaio 2020) Rocky Johnson, pugile e wrestler nella storia della lotta, è morto all'età di 75 anni. Era il padre di Dwayne "The Rock" Johnson. L'attore si trovava in Messico, nello stato di Jalisco, al momento della morte del padre. Rocky Johnson si era ritirato dal wrestling nel 1991. Era noto anche come "Soulman". Leggi la notizia su tv.fanpage

