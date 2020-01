Dramma a Ferrara, Eleonora Malaguti ha perso la vita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un vero e proprio Dramma è accaduto nel pomeriggio di lunedì tredici gennaio, in provincia di Ferrara. Eleonora Malaguti, una giovane mamma di quaranta cinque anni, è deceduta. Era uscita per andare a riprendere la figlia da scuola e dopo aver parcheggiato davanti casa, è stata colpita da un malore. Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera comunità. Nessuno ancora oggi riesce a capire come sia potuto accadere. Per i vicini era una donna meravigliosa che faceva di tutto per i suoi figli. Secondo le informazioni che sono emerse, il Dramma è accaduto nella giornata di lunedì intorno alle sedici del pomeriggio. Eleonora era andata con una sua amica a riprendere la figlia, che stava per uscire da scuola. Una volta arrivata davanti casa, stava per scendere, ma all’improvviso è stata colpita da un malore che non le ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme è stata ... Leggi la notizia su bigodino

