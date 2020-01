Dopo mille anni, i Savoia aprono alle donne: la nuova erede al trono è Vittoria, 16 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Rivoluzione in casa Savoia: Dopo mille anni, la dinastia reale italiana ha deciso di cambiare le regole sulla successione che finora impedivano alle donne di ereditare il trono. L’annuncio è arrivato oggi, mercoledì 15 gennaio 2020. I Savoia hanno abolito la cosiddetta Legge Salica, risalente al V secolo e che prevede, appunto, che le donne possano ereditare solo beni famigliari di secondaria importanza. “La decisione è stata meditata e non è frutto di particolari circostanze o urgenze, la società va verso la parità tra i sessi e la stragrande maggioranza delle case reali sono andate in questa direzione”, ha spiegato al Corriere della Sera Vittorio Emanuele, figlio del re Umberto II, che lasciò l’Italia nel 1946 Dopo il referendum che decretò la fine della monarchia e l’inizio della Repubblica. L’erede al trono attuale dei Savoia è Emanuele Filiberto, ... Leggi la notizia su tpi

