Dopo la Cina, l’Europa: il nuovo avversario di Trump (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il conto alla rovescia è terminato. Stati Uniti e Cina hanno finalmente firmato il cosiddetto accordo di Fase uno, cioè un’intesa commerciale provvisoria preparata ad hoc per attenuare la guerra dei dazi che oppone le due superpotenze dal 2018. Non tutti i dazi sul made in China sono stati cancellati, ma una buona parte delle tariffe esistenti ha subito un ridimensionamento notevole che contribuisce ad allentare le tensioni reciproche. L’amministrazione Trump abbasserà la percentuale di alcune tariffe riguardanti 120 miliardi di dollari di merci made in China dal 15% al 7,5%, facendo tuttavia presente a Pechino che Washingon è pronta a tornare sui suoi passi nel caso in cui il governo cinese non dovesse rispettare l’accordo parziale. In ogni caso ci troviamo di fronte a un paradosso: mentre gli Stati Uniti hanno normalizzato i loro rapporti con l’arcinemico ... Leggi la notizia su it.insideover

Internazionale : Nel 2018 Donald Trump scriveva su Twitter che le guerre commerciali sono “una buona cosa e facili da vincere”. Quas… - marina_valerio : #Commercio #Dazi #Economia Dopo 17 mesi di tensioni, USA e Cina firmano l'accordo della 'fase 1'. Apre la strada al… - ottovanz : RT @Internazionale: Nel 2018 Donald Trump scriveva su Twitter che le guerre commerciali sono “una buona cosa e facili da vincere”. Quasi du… -