Donnarumma: «Ora stiamo bene, Ibra ci ha ridato entusiasmo» – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Donnarumma dopo la vittoria del Milan sulla Spal agli ottavi di finale di Coppa Italia – VIDEO (Dal nostro inviato a San Siro, Mario Labate) – Antonio Donnarumma festeggia il passaggio del turno del Milan in Coppa Italia. Ecco le parole del portiere in zona mista dopo la sfida contro la Spal. «Abbiamo preparato bene la partita, fornendo una bella prestazione. Abbiamo fatto di tutto per vincere perché ci tenevamo tanto. Dopo la vittoria di Cagliari serviva un altro successo: siamo contenti. Ibra? Ha portato entusiasmo, è una persona stupenda e un grandissimo campione. E’ bello averlo con noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Rossonero__1899 : Antonio #Donnarumma per ora sempre imbattuto. Azz - mirabeack : Ora il bordocampista che chiede ad Antonio Donnarumma 'Tuo fratello come sta?', io non ci posso credere davvero - LordKry81 : Antonio Donnarumma fa sempre la sua parata,altra volta su J.Mario,ora questa. #MilanSPAL -