Donna tradita si vendica con cartelloni e scritte sulle auto, ma in realtà… [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una Donna furente e tradita ha deciso di vendicarsi stampando cartelloni e volantini contro l’ex traditore. Ma dietro si nasconde un’altra verità. Negli ultimi giorni infatti sono divenute virali le immagini di un cartello affisso dentro la stazione della metropolitana di Milano, di una macchina rossa imbrattata e di alcuni volantini lasciati sul treno. Tutti arrecanti scritte molto simili. Un riferimento ad un uomo traditore che aveva ricevuto la vendetta dalla sua ex. Ma i cartelloni e le scritte ‘minacciose’ nascondano in realtà una verità che è ben diversa da quella che appare. Pare si tratti di una trovata che poco a che fare con un reale tradimento. I cartelloni e le scritte vendicative Le scritte leggibili sui cartelloni affissi in metro, sui volantini e sull’auto rossa erano rivolte tutte ad un certo Romano Falchetti. “Bentornato ... Leggi la notizia su velvetgossip

infoitinterno : Donna tradita tappezza il treno Milano-Mortara di volantini: “Farabutto” - Affaritaliani : 'Mi hai tradita, sei un farabutto': donna tappezza treno di volantini. FOTO - Affaritaliani : 'Mi hai tradita, sei un farabutto': donna tappezza treno di volantini. FOTO -