Domenica conversazioni ad Altemps intorno a Medardo Rosso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Nell’ambito della mostra ‘Medardo Rosso’ in corso al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps, Domenica 19 gennaio, alle 11, la psicanalista Simona Argentieri conversa con Marcello Barbanera. ‘Anatomia della creativita’ 1. La nascita psicologica: strappare immagini all’ombra’ e’ il tema dell’incontro, in cui Simona Argentieri, Membro ordinario e Didatta dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi e dell’International Psycho-Analitic Association, con all’attivo numerose pubblicazioni sia in ambito psicoanalitico sia in ambito culturale, inquadra l’opera di Medardo Rosso in relazione a temi quali copia/originale, creativita’/distruzione, autoritratto e rapporto madre-bambino. Un incontro, a cura di Marcello Barbanera, che promette di aggiungere luce ai modi unici di Medardo di leggere il corpo ... Leggi la notizia su romadailynews

