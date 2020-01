Disney Plus: Tutti i titoli Pixar che potremo vedere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due nuove offerte Pixar saranno disponibili su Disney Plus al momento del lancio, Forky ask a question (Forky pone una domanda) e SparkShorts (serie di cortometraggi animati indipendenti americani prodotti da Pixar Animation Studios). Inoltre, ogni cortometraggio Pixar sarà disponibile al momento del lancio e ogni film Pixar uscirà nel corso del primo anno. Pixar Disney Plus Originals: quali serie potremo vedere? Monsters at Work: Spin off dell’amato classico della Pixar Monsters, Inc., In Monsters at Work è il protagonista Tylor Tuskmon, in lingua originale troveremo in veste di doppiatori Billy Crystal e John Goodman nei panni di Mike e Sully. La serie ha luogo sei mesi dopo il film originale. La centrale di Monsters, Inc. ora raccoglie energia facendo ridere i bambini invece di farli urlare, e segue Tylor nella sua emergente carriera di burlone che sogna di lavorare a fianco ... Leggi la notizia su nerdgate

