DIRETTA meteo: Vortice Polare fortissimo verso Europa e Nord America (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ci siamo: i modelli matematici di previsione meteo iniziano a intravedere sempre più probabile che un'ansa del Vortice Polare spinga le sue propaggini sino all'Europa. L'evento atmosferico è collegato alla modifica della forma del Vortice Polare il quale da una circolazione concentrica sta migrando verso una ellittica. Ed è proprio questa novità a generare l'imminente ondata di freddo sul Nord America, area esposta alle mutazioni del Vortice Polare, mentre in Europa l'influenza fredda della variazione di circolazione dovrebbe venire più tardi. In Europa ci sono sensibili sbalzi di forza dell'anticiclone che da poco prima di Natale si è stabilito nel nostro Continente. Il Vortice Polare, quando è molto attivo come in questa fase, si estende verso l'Islanda e si congiunge con la depressione islandese. Questa è divenuta intensissima, con minimi di pressione particolarmente ... Leggi la notizia su meteogiornale

