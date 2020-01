Dinamo Sassari-Polski Torun in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) oggi (15 gennaio) si disputerà il match tra Dinamo Sassari e Polski Torun, sfida valida per l’undicesima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il Palaserradimigni. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. La squadra di Gianmarco Pozzecco è chiamata a riscattare prontamente la sconfitta patita la scorsa settimana sul campo dell’Oostende, che ha permesso a Manresa e Turk Telekom di agganciare i sardi al primo posto del girone A (record di 7-3). Il Polski Torun è il fanalino di coda del raggruppamento con uno score di 2-8 ed è praticamente a un passo dall’eliminazione; in trasferta i polacchi hanno colto soltanto un successo in cinque incontri disputati. Nella gara d’andata, giocatasi lo scorso 5 novembre, i sardi ... Leggi la notizia su oasport

