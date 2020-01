Diletta Leotta sorriso ammiccante senza colori | Provocazione misteriosa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Diletta Leotta si mostra con un sorriso ammiccante che sembra essere una Provocazione misteriosa. Quali sono i progetti che ha in cantiere la conduttrice che segneranno la sua ascesa al successo in modo definitivo? Diletta Leotta sta vivendo un periodo d’oro nella vita quanto nella carriera. Al suo fianco troviamo Daniele Scardina e davanti a … L'articolo Diletta Leotta sorriso ammiccante senza colori Provocazione misteriosa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

IlContiAndrea : Ci sono trattative in corso per alcuni ospiti #Sanremo2020 per ora Amadeus svela quelli certi e con contratto già f… - blogtivvu : Simona Ventura, da X Factor e Sanremo 2020: tifo per Leotta e Morgan - bacifinoaridere : Ma solo a me sembra diletta leotta un po'? -