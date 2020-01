Diletta Leotta e Francesco Totti al bacio: il video conquista il web (Di giovedì 16 gennaio 2020) Questo articolo Diletta Leotta e Francesco Totti al bacio: il video conquista il web è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diletta Leotta e Francesco Totti al bacio, lo scatto conquista il web: l’ex Capitano della Roma insegna alla giornalista il suo famoso cucchiaio. Francesco Totti è finito in porta e a mandarcelo è stata l’esplosiva Diletta Leotta che poi gli ha fatto fare la boccuccia per scattare insieme un selfie al bacio. Su Dazn Diletta Leotta … Leggi la notizia su youmovies

IlContiAndrea : Ci sono trattative in corso per alcuni ospiti #Sanremo2020 per ora Amadeus svela quelli certi e con contratto già f… - josephsayah142 : RT @forzaroma: Il sogno ricorrente di tutti i tifosi della Roma... e poi Diletta Leotta ?? #Totti @DAZN_IT #ASRoma - SimbariLuca : 70° Festival di Sanremo, Diletta Leotta è pronta a scendere in campo: “L’Ariston sarà il mio San Siro, spero di ess… -