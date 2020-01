Difesa, Guerini: “In Libia non ci sono minacce al nostro contingente. Restiamo in Iraq, ma il futuro è la Nato” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La presenza dei militari italiani in Iraq “non è in discussione” ed è confermata anche in Libia, Afghanistan e Libano, mentre sarà incrementata “in Sahel” ma anche in regioni quali lo “stretto di Hormuz” nel Golfo Persico, tra Iran e Oman. In Libia, però, i recenti avvenimenti “ci impongono una riflessione su una possibile rimodulazione del nostro sforzo militare. Si potrebbe ipotizzare un intervento internazionale per dare solidità alla cornice di sicurezza, nel rispetto di un’eventuale richiesta di supporto avanzata alla comunità internazionale”. sono questi i punti chiave per il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in audizione nelle Commissioni Difesa di Senato e Camera in seduta congiunta sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente, in vista del decreto missioni 2020. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

