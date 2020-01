Di Maio al Senato: “L’Italia non interverrà militarmente in Libia”. Ok a missione di pace internazionale, anche con soldati italiani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “L’Italia non intende intervenire militarmente nel conflitto libico” e sostiene “con convinzione il processo di Berlino, al momento l’unica strada percorribile”. A quasi due settimane dal raid americano che ha ucciso il generale Qassem Soleimani, dopo il quale gli è stato chiesto di riferire urgentemente in aula per aggiornare il Parlamento sulla situazione delle missioni militari italiane all’estero, Luigi Di Maio parla al Senato, dettando quella che dovrebbe essere la linea diplomatica del governo nei principali fronti internazionali. E lancia anche un messaggio agli alleati all’esecutivo: “Sulle polemiche di corto respiro prevalga una visione lungimirante e condivisa, in politica estera non esistono soluzioni semplici a problemi complessi – ha detto – E non si tratta di cerchiobottismo o ingenuità. Occorre giocare in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : #Salvini: A Matera 'maestre' picchiano bimbi nelle scuole mentre la nostra legge per le telecamere obbligatorie è f… - DeSantis1948 : Di Maio al Senato: “L’Italia non interverrà militarmente in Libia”. Ok a missione di pace internazionale, anche con… - zazoomnews : Di Maio al Senato: “L’Italia non interverrà militarmente in Libia”. Ok a una missione internazionale di pace -… -