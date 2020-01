Detto Fatto: Bianca Guaccero lascia la conduzione? L’indiscrezione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bianca Guaccero dice addio alla conduzione di Detto Fatto? L’ipotesi Sky Bianca Guaccero da sue stagioni è alla conduzione di Detto Fatto, programma presentato da Caterina Balivo inizialmente, che dopo il passaggio di quest’ultima a Rai 1 è stato affidato alla conduttrice pugliese. Tuttavia secondo un’indiscrezione del settimanale Chi Bianca Guaccero potrebbe lasciare il programma di Rai 2 per approdare su Sky. Sembra, inoltre, che la trattativa tra la conduttrice e Sky sia stata portata avanti in gran segreto e che solo il settimanale Chi sia riuscito a rivelarla. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni nulla è certo ma, Bianca Guaccero dovrebbe rimanere al timone del pomeriggio di Rai2 con Detto Fatto fino a maggio, poi per la prossima stagione televisiva dovrebbe condurre su Sky un programma mattutino. Si vedrà quindi se nelle prossime settimana le conduttrice ... Leggi la notizia su lanostratv

