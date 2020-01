Destiny 2 incontra il National Geographic in un video amatoriale che ne esalta le stupende ambientazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Destiny 2 avrà anche i suoi difetti, fra bug ed eventi che non sempre incontrano il favore dei fan, ma nessuno può negare che non sia bello da vedere. Le ambientazioni del titolo Bungie sono sempre state un punto forte dell'intera serie e su questo non si discute.Difatti, sembra che un fan, il content creator Solar Flair, abbia deciso di realizzare un video e di renderlo simile ai documentari del National Geographic mostrando, con una serie di tagli cinematografici, le zone e gli scorci più belli di Destiny 2. Quando non si è impegnati a combattere e sparare ai nemici è molto facile ignorare i dettagli ambientali delle singole zone di gioco, ma questo video decide di concentrarsi proprio su di essi, inclusi fauna, flora, alberi, costruzioni e molto altro. Inoltre, come non accennare alla musica di sottofondo, presa direttamente dalla OST di Destiny, anch'essa di tutto rispetto?Leggi ... Leggi la notizia su eurogamer

