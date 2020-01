De Luca: Sei treni Eav per la Metropolitana (burocrazia permettendo) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Abbiamo in corso il collaudo di sei treni ristrutturati dell’Eav, da sei mesi l’Agenzia nazionale di controllo sul traffico ferroviario sta perdendo tempo. Se facciamo una pressione sull’agenzia e possiamo mettere in servizio questi treni, possiamo offrirli per il periodo dell’emergenza a Metronapoli”. Lo dice il presidente della Giunta campana, Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità che la Regione aiuti il Comune di Napoli ad attenuare i disagi causati dall’incidente avvenuto ieri sulla Linea 1 della Metropolitana. A margine della presentazione delle telecamere installate sulla prima ambulanza del 118 per contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale medico, De Luca ricorda come ieri si sia vissuta “una situazione drammatica a Napoli, con la città completamente congestionata”. Ora ... Leggi la notizia su ildenaro

