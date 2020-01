Dazi Usa-Cina, firmato l’accordo tra i due Paesi che cancella la tassazione su alcuni prodotti. Trump: “Rimediato a errori passato” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La tanto attesa firma sul nuovo accordo sui Dazi tra Stati Uniti e Cina è arrivata. Alle 8:30, le 17:30 italiane, la delegazione cinese è arrivata alla Casa Bianca e ha preso il via la cerimonia alla presenza del presidente Usa, Donald Trump, che ha anche annunciato un suo viaggio nel Paese asiatico in un prossimo futuro. “La Fase 1 – ha dichiarato il tycoon – è un importante passo in avanti verso scambi commerciali corretti con la Cina. Raddrizziamo gli errori del passato dopo trattative dure, oneste e rispettose”. Poi l’inquilino della Casa Bianca ha voluto ringraziare il presidente cinese, Xi Jinping, “che ci sta seguendo, un mio grande grande amico. Rappresentiamo due Paesi diversi, lui la Cina, io gli Stati Uniti, ma abbiamo sviluppato un grande rapporto. Grazie per la collaborazione”. Il mini-accordo cancella alcuni dei Dazi punitivi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

